أخبار مصر | استعدادا لشم النسيم.. هالة زايد توجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لشم النسيم.. هالة زايد توجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية وخاصة محال الأسماك المملحة والمدخنة والباعة الجائلين مع اقتراب أعياد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمتابعة توافر الاشتراطات الصحية بعدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى متابعة الشهادات الصحية للعاملين بها، وفحص المنتجات ظاهريا، وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت فى توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة الاحتفالات، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف ستتمركز بالميادين ومحيط الكنائس والمحاور والطرق السريعة، وسيتم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ الملوث بكميات وتوزيعها على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

