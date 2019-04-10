أخبار مصر | مدير مشروع المتحف الكبير: ارتفاعات الحوائط تصل إلى 50 مترا ويوجد وسائل صيانة مبتكرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مشروع المتحف الكبير: ارتفاعات الحوائط تصل إلى 50 مترا ويوجد وسائل صيانة مبتكرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن أقصى ارتفاع لحوائط المتحف الكبير تصل إلى 50 في الواجهة المطلة على الأهرامات، وأقل ارتفاع للحوائط في قاعات العرض يصل إلى 22 متر.

وأشار مفتاح إلى أن المشروع على مساحة 118 فدان، بمساحة 170 ألف متر مربع، 45 % منها تقريبًأ للعرض المتحفي سواء المغلقة منها أو المفتوحة، والجزء المتبقي هو منطقة تجارية وقاعة مؤتمرات دولية، وحديقة متحفية.

وكشف مفتاح عن وسيلة تنظيف هذه الحوائط المرتفعة، وهي وسائل آلية عبارة عن ماسحات إلكترونية، تنظف الحائط من أعلى إلى أسفل دون الحاجة للصعود للتنظيف.

وحجر أساس المتحف المصري الكبير وضع فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

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شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.