أخبار مصر | "بنفكر لبكرة" تكرم أسر الشهداء في مركز العياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنفكر لبكرة" تكرم أسر الشهداء في مركز العياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت حملة "بنفكر لبكرة" 2000 من الأطفال والشباب والفتيات والمعلمين، في مركز العياط خلال حفل لتكريم أسر الشهداء وذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم والأيتام وحفظة القرآن الكريم.

وافتتح محمد فاروق المنسق العام، والقيادي الحسيني الكارم، وأحمد الليموني، والدكتور محمد عمارة القياديين بالحملة، وإسماعيل مشاعل منسق عام العياط، اليوم بفقرات فنية وأنشطة رياضية، ثم تم تقديم وجبة غذاء ثم افتتاح لمنتدي ثقافي أشاد فيه محمد فاروق بالتنظيم الرائع وطالب الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء موضحا أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم وهم في مكان أفضل عند الله كما أستمع الحضور الي كلمات الخبير الإستراتيجي اللواء إيهاب الشحات والشيخ محمد سلامة من علماء الأزهر والزميل الصحفي الحسين عبدالفتاح متحدثا عن دور الدولة وقواتها المسلحة ووزارة الداخلية والهيئات والأجهزة المعنية في الحفاظ علي مقدرات الدولة وثرواتها وحدودها وجبهتها الداخلية كما تحدث عن المواد الخاصة بالتعديلات الدستورية.

ووزع فاروق والشحات والحسين ومشاعيل، شهادات التقدير والجوائز والهدايا على الحضور.

وقدم عماد المصري، والفنان محسن الشيمي، والفنانة الصغيرة ريم، فقرات، التنورة فضلًا عن اسكتشات ومنولوج فقرات تمثيلية، وفي الختام قام محمد فاروق بتوجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش والشرطة، ومنسق الحملة بالعياط وأعضاء حملة بنفكر لبكرة.