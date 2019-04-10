أخبار مصر | "بنفكر لبكرة" تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنفكر لبكرة" تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت حملة "بنفكر لبكرة" في محافظة السويس، حوارًا مجتمعيًا حول التعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء.



حضر الحوار المنسق العام للحملة، حمد عبدالناصر، وضيف الحملة الحاج إبراهيم أبوهاشم رئيس المجالس المحلية الأسبق، والنائب السابق جلال مازن، وعدد من أعضاء الحملة، وذلك تلبية لدعوة حسين مرعي، وتجمع عائلات من منشية الرجولة والحسني وسكة البنا.



وأعرب جميع الحضور، عن تأييدهم للتعديلات الدستورية الجديدة.

