انت الان تتابع حارس الصيادلة القضائي: اللي صرف مليم هيتحاسب بالقانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المستشار محمد فكري، الحارس القضائي على نقابة صيادلة، والمعين من قبل محكمة جنوب القاهرة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، إنه أخطر جميع النقابات الفرعية بإلغاء العملية الانتخابية والتى كان مقرر لها الثلاثاء 16 إبريل الجاري. وأضاف فكري، فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه نفذ ما حدده القانون، محذرا من الالتفات لأى دعوات خرجت مما أسماهم أعضاء المجلس السابقين، مشيرا إلى أنهم أصبحوا غير ذي صفة، ولا يمثلون النقابة فى الوقت الحالي، وأن الممثل الوحيد للنقابة هو الحارس القضائي، بنص حكم المحكمة.

وحول سحب أموال من حسابات النقابة لإجراء العملية الانتخابية، أكد فكري، أن أي أموال صرفت من حسابات النقابة، تعد إهدارا للمال العام، وهذا خطأ سيقدم من ارتكبه للعدالة، خاصة وأن النقابة تم إعلامها بفرض الحراسة، معلقا: " أي حد صرف مليم هيتحاسب وبالقانون". وأكد أنه تمكن أمس، من وقف أغلب الحسابات البنكية، التابعة

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