انت الان تتابع ترامب: ميلانيا انبهرت بالأهرامات ويمكن اعتبارها من العجائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميلاينا ترامب أثناء زيارة الأهرامات

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن زيارة قرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر مؤخرا، قائلا: "استمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتي نستطيع أن نطلق عليها إحدى عجائب الدنيا السابعة، لقد انبهرت للغاية، والتقطت الكثير من الصور، وتقول إن هذه كانت لحظات رائعة بالنسبة لها"، واشاد ترامب بالعلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، مؤكدا أنها تمر بأفضل حالاتها، وأنه "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل"،

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وأعرب ترامب، عن شكره للرئيس السيسي، لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون المثمر تم إحراز تطور كبير في التعامل مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب. كما تطرق إلى زيارة قرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر مؤخرا. وجه الرئيس السيسي، الشكر لترامب على دعوته لزيارة الولايات المتحدة