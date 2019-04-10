شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قدمت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية.

أكدت أن «الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجانب الإدارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت».

أضافت أن السياسات المصرية «عكست التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال اخر مراحل برنامج الإصلاح بنجاح.