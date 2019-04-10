الرى: مسابقة قومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى كل مدارس ابتدائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم إطلاق مسابقة قومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها فى مصر فى كافة المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأضافت إيمان سيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، مسابقة المدارس الابتدائية تهدف إلى خلق الوعى بين مديرى المدارس والمعلمين والطلاب حول ندرة المياه فى مصر وأهمية الحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاتحاد الأوروبى.

وأوضحت سيد أنه يُطلب من مجموعات من الطلاب بقيادة معلميهم تطوير مواد توعوية حول الحفاظ على المياه بما فى ذلك البوسترات ومجلات الحائط وصفحات الفيسبوك، كما يُطلب منهم أيضا التحدث عن ترشيد استهلاك المياه فى الإذاعة المدرسية والقيام ببعض أنشطة التوعية فى المجتمعات المحيطة بهم.