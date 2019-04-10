شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى تهنئ السيسى بـ"الإصلاح الاقتصادى" وتشيد بالمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية.

وأكدت كريستين لاجارد"، أن الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجانب الادارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت عكست التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي.

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كما أكدت حرص صندوق النقد الدولي علي مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال اخر مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.