من هي سهام نصار التي حرص السيسي على مقابلتها في أمريكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على لقاء السيدة المصرية سهام نصار، بمقر إقامته في أمريكا اليوم الأربعاء.

وتُقيم السيدة المصرية في مدينة نيويورك، وسبق تكريمها في مصر بالأم المثالية على مستوى الجمهورية.

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وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان له، أن السيدة طلبت لقاء الرئيس لتقديم الشكر على جهود الدولة في مكافحة فيروس سي، عبر حملة "100 مليون صحة" الذي عانت منه طويلًا في السابق، قائلةً: "لو هذه الحملة كانت موجودة عندما أصيبت بفيروس سي مكنتش جيت أمريكا للعلاج".​

السيدة سهام نصار، هي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية جيل الغد، وهي امرأة مصرية أُصيبت بسرطان الكبد قبل عدة سنوات، وسافرت إلى نيويورك لتلقي العلاج، وحرصت على التواجد لمدة ٥ أيام في واشنطن مع الجالية المصرية للترحيب بالرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض حيث عقدا مباحثات ثنائية موسعة بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.