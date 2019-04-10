أخبار مصر | مدير مشروع المتحف المصري الكبير: إزالة نادي الرماية ونفق للربط وتليفريك (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مشروع المتحف المصري الكبير: إزالة نادي الرماية ونفق للربط وتليفريك (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن المتحف كان يقع على طريقين فقط وهما الطريق الغربي بين المتحف ومساكن الرماية، والطريق الشرقي وهو طريق الإسكندرية الصحراوي، مما كان يمثل خطورة على حركة الدخول والخروج للسائحين.

وأوضح مفتاح أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء طريق شمالي 4 حارات في كل اتجاه بعرض إجمالي 50 متر، وطريق جنوبي بنفس المواصفات 4 حارات في كل اتجاه بعرض 50 متر، كما تم تجهيز الطريق أسفل الدائري بـ 14 حارة مرورية، 2 صعود للدائري، و2 هبوط من الدائري، و2 قادم من الطريق الشمالي المستجد، بالإضافة لـ 4 حارات لكل اتجاه، ونسبة تنفيذهم تجاوزت 90 %.