أخبار مصر | أحمد مهنا نائبًا لرئيس الإذاعة.. وشريف عباس مديرًا لـ'الأغاني'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مهنا نائبًا لرئيس الإذاعة.. وشريف عباس مديرًا لـ'الأغاني' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمد نوار رئيس الإذاعة قرارًا بتولي أحمد سلامة مهنا نائب رئيس الشبكة الثقافية، مهام تسيير العمل بمنصب نائب رئيس قطاع الإذاعة، وتعيين شريف عباس للقيام بمهام تسيير العمل مديرًا عامًا لإذاعة الأغاني، وذلك اعتبارًا من اليوم.

وقال "نوار" إن قراره جاء نظرًا لخلو منصبي نائب رئيس الإذاعة، وكذلك مدير عام الأغاني، بعد تقديم رئيستها السابقة سونيا محمود لمعاش مبكر، ولضمان حسن وانتظام العمل فيها خلال الفترة المقبلة.