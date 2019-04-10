أخبار مصر | التضامن تنقل أبناء دار الآمال الغالية.. وتحيل مخالفاتها للنيابة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنقل أبناء دار الآمال الغالية.. وتحيل مخالفاتها للنيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من الوزارة ضمت معاون الوزير للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة وكلا من مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وعدد من الأخصائيين بمديرية التضامن بالقاهرة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للتحقق بما ورد بالشكوى واتخاذ مايلزم من إجراءات بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، بعد تلقي شكاوى من سوء معاملة لأطفال بدار أيتام الآمال الغالية.

وتوجهت اللجنة علي الفور أمس الاثنين إلى مقر جمعية الأمال الغالية والتابع لها عدد 3 دور رعاية منها دار الأمال الغالية لرعاية الأيتام بنين ودار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين وفرع البنات.

وقامت اللجنة بفحص دور الرعاية الثلاثة والتابعة للجمعية المشار إليها وتلاحظ للجنة الآتى:

_ضعف الإشراف والمتابعة على دور الرعاية الثلاثة من قبل مجلس إدارة الجمعية التابعين لها مما نتج عنه تدني مستوى الرعاية المقدمة للأبناء والبنات.

_دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى بفرعيها البنين والبنات غير مرخصه من قبل الوزارة لمزاولة نشاط رعاية الأطفال بلا مأوى.

_عدم وجود جهاز وظيفي متخصص داخل دور الرعاية الثلاثة ويقتصر الجهاز الوظيفى على عدد من المشرفات اللاتى غير مؤهلات للتعامل وتربية الأبناء والبنات.

_وجود أغذية منتهية الصلاحية تم تحرير محضر بإعدامها تحت إشراف اللجنه.

_عدم وجود سجلات وملفات اجتماعية ونفسية للأبناء والبنات.

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_سوء مستوى الرعاية الصحية للأطفال مما نتج عنه وفاة أحد الأطفال جراء إصابته بمرض السرطان.

_وجود مشرفات سيدات بدار الأطفال الذكور ما يخالف اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية فى ان يكون الجهاز الوظيفى لدور رعاية الذكور من الرجال.

وقامت اللجنة بسؤال جيران دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين الذين افادوا بأن المشرفات يعرضن حياة الأطفال للخطر.

وعلى الفور قامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق المصلحه الفضلى للأطفال وتوفير بيئة آمنه ومناسبة للأطفال، حيث تم نقل عدد 10 أطفال نزلاء دار الأمال الغالية لرعاية الأيتام إلى دار أولادى بالمعادى، كما تم نقل عدد 7 بنات من نزيلات دار صحبة الرسول فرع البنات إلى مؤسسة فتيات العجوزة بالإضافة إلى تسليم عدد بنتين إلى أهليتهم متمثلة فى والدتهم، وأخيرا تم نقل عدد 8 أطفال من نزلاء دار صحبة الرسول فرع البنين إلى مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس.

كما قامت الوزارة بتكليف الإدارات الفنيه بتقديم أوجه الدعم اللازم من خلال تيسير أحوال الأطفال التعليمية لإستمرارهم فى دراستهم ومتابعة أوضاعهم الدراسية فى المدارس الملحقين بها، وتقديم أوجه الدعم النفسى للأطفال لإزالة الأثار الناتجة عن سوء مستوى رعايتهم سابقا، والعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التى تعمل على دمجهم بشكل صحيح.

يذكر أن الدور التى تم نقل الأطفال إليها من الدور المتميزة والتى تشرف عليها وزارة التضامن بشكل مباشر، حيث أن مؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية من الدور الاى تم تطويرها من خلال البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر...وصباح اليوم استكملت اللجنة أعمالها بزيارة الاطفال في الدور التى تم ايداعهم فيها وأجرت عدد من التدخلات النفسيه ورتبت انتظام الاطفال في مدارسهم

هذا وإذ تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير لكل مواطن يقوم بوازع من مسئوليته المجتمعية بالإبلاغ عن أى انتهاكات تحدث لأطفالنا.

وتستقبل الوزارة البلاغات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن رقم 16439 وعلى رقم تليفون 01095368111