أخبار مصر | "حسب الله" أمام مؤتمر جماهيري حاشد بشبرا الخيمة: مشاركة المصريين في التعديلات الدستورية ستكون تاريخية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله" أمام مؤتمر جماهيري حاشد بشبرا الخيمة: مشاركة المصريين في التعديلات الدستورية ستكون تاريخية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصرى مساء اليوم، مؤتمرا جماهيرا حاشدا لحث الجماهير على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، جاء هذا بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وكلا من النائب مصطفى بكرى، والنائب إيهاب الخولي، والنائب سعيد حساسين، والأمين العام للحزب أحمد مهنى، واللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، فى كلمته أمام المؤتمر، على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى ان المشاركة تعد حق دستوري للشعب المصرى كله خاصة وانه صاحب الكلمة العليا فى نفاذ التعديلات الدستورية.

وقال "حسب الله "، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله حرص هذا الشعب العظيم على ممارسة حقوقه السياسية والدستورية فى اروع صورها، مؤكدا ان التاريخ سجل للمصريين جميعا موقفهم البطولى فى ازاحة حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد من سدة الحكم فى ثورة الشعب المصرى الخالدة فى 30 يونيو عام 2013، كما ان التاريخ سجل للمصريين أيضا موقفهم البطولى الرافض للارهاب بجميع صوره وأشكاله عندما اعطوا تفويضا على بياض لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة الارهاب.

وأعرب حسب الله، عن ثقته الكاملة فى أن خروج المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية للمشاركة فى التعديلات الدستورية سيفوق الخيال وستكون هذه المشاركة الجماهيرية تاريخية وضربة النهاية لجماعة الإخوان الإرهابية ولجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.