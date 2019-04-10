أخبار مصر | الحارس القضائي لـ"الصيادلة" يخطر الفرعيات بإلغاء انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحارس القضائي لـ"الصيادلة" يخطر الفرعيات بإلغاء انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، خطاب إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يؤكد فيه إلغاء انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها في 16 إبريل الجاري، لحين الدعوة لانتخابات جديدة.

يذكر أن "الحارس القضائي" هو الممثل القانوني والشرعي للنقابة وله حق التوقيع على المخاطبات الحكومية كافة.

وأبلغ الحارس القضائي، في خطابه للنقابات الفرعية، أنه الممثل القانوني للنقابة أمام كافة الجهات القضائية والإدارية، ومن له حق التوقيع عن النقابة أمام البنوك وكافة المصالح الحكومية، وأن أي توقيع لشخص آخر بأي صفة باسم النقابة، لا يعتد به وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتوقيع.

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كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، في الوقت الذي يرفض أعضاء مجلس النقابة تسليمها للحارس القضائي، مؤكدين إقامة الانتخابات في موعدها.

وعقدت النقابة العامة للصيادلة، الأحد الماضي، اجتماعًا مع النقابات الفرعية بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لمناقشة أزمة الحراسة القضائية.

وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص جميع القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.