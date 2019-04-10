شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: عدم وجود قيادة منظمة لمظاهرات الجزائر والسودان فتح المجال للإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن جماعة الإخوان في الجزائر والسودان تستولي على الحراك الشعبي هناك، بعدما تم تهميشها في السنوات الأخيرة.

وأضاف «سعيد» خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «لا توجد قيادة للثورة في الجزائر، وهذا يدل على أن هناك قوة تعمل في الخفاء، وهم الإخوان وتوابعهم»، متابعا: «الإخوان خرج منهم الجماعة الإسلامية المسلحة، ومش هتنسى لبوتفليقة إنه خرج الجزائر من الحرب الأهلية، بعد موت 180 ألف شخص».

وأوضح المفكر السياسي أن الإخوان يستولون على الحراك الشعبي في الجزائر والسودان لعدم وجود قيادة منظمة، وتابع: «عمر البشير جاء نتيجة تحالف عسكري مع الإخوان، ولما شعروا بإقصاء داخل السودان خلال السنوات الماضية حركوا التظاهرات».