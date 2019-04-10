شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل رياضة القليوبية يحيل 3 مراكز شباب للتحقيق: تلاحظ غياب معظم العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، 3 مراكز شباب للتحقيق لعدم وجود العاملين بهم وغلق المركز.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لإدارة المتابعة بالمديرية برئاسته وعضوية مدير إدارة خدمة المواطنين والعاملين بالإدارة، شملت ١٠ مراكز شباب بواقع ٥ مراكز لكل إدارة بشبين القناطر والخانكة.

وقال «الصبروط» في بيان، إن لجنة المتابعة أثبتت وجود ٣ مراكز بإدارة الخانكة ممن شملتهم المتابعة مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتقدم خدماتها للشباب والطلائع كما سجلت اللجنة انضباط العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية وهي مركز شباب أبوزعبل ومركز شباب الأمل ومركز شباب مدينة الخانكة.

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وفي أثناء مرور اللجنة بمركز شباب كفر عبيان تلاحظ غياب معظم العاملين وفي مركز شباب عرب العليقات القبلية لم تتمكن اللجنة من الاطلاع على السجلات وذلك لعدم وجود الموظفين.

وفي شبين القناطر تبين فتح مراكز شباب عرب جهينة والأحراز والقلزم وتمارس نشاطها بشكل كامل في حين وجدت اللجنة مركز شباب عرب الصوالحة مغلق وغياب بعض العاملين بمركز شباب كفر طحوريا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيما تراه لها من تجاوزات ومخالفات للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتابع أن تأتي هذه المتابعات المفاجئة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحقيق انضباط مراكز الشباب والتأكد من وصول الخدمات الشبابية والرياضية لمستحقيها على الوجه الأكمل.