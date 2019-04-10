شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعي تنقل أبناء دار «الآمال الغالية» وتحيل مخالفاتها للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه بعد تلقي شكاوى من سوء معاملة لأطفال بدار أيتام الآمال الغالية كلفت الوزيرة غادة والي، لجنة ضمت معاون الوزير للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة، وكل من مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وعدد من الأخصائيين بمديرية التضامن بالقاهرة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، للتحقيق فيما ورد بالشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأوضح بيان، أن اللجنة توجهت إلى مقر جمعية الآمال الغالية والتابع لها 3 دور رعاية منها دار الآمال الغالية لرعاية الأيتام بنين ودار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين وفرع البنات، وفحص دور الرعاية الثلاثة التابعة للجمعية المشار إليها.

وذكر البيان، أنه تلاحظ للجنة ضعف الإشراف والمتابعة على دور الرعاية الثلاثة من قبل مجلس إدارة الجمعية التابعين لها مما نتج عنه تدني مستوى الرعاية المقدمة للأبناء والبنات، وأن دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى بفرعيها البنين والبنات غير مرخصه من قبل الوزارة لمزاولة نشاط رعاية الأطفال بلا مأوى، كما تلاحظ عدم وجود جهاز وظيفي متخصص داخل دور الرعاية الثلاثة ويقتصر الجهاز الوظيفي على عدد من المشرفات غير المؤهلات للتعامل وتربية الأبناء والبنات، ووجود أغذية منتهية الصلاحية، وتحرر محضر بإعدامها تحت إشراف اللجنة.

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وقال البيان إنه تلاحظ عدم وجود سجلات وملفات اجتماعية ونفسية للأبناء والبنات..سوء مستوى الرعاية الصحية للأطفال مما نتج عنه وفاة أحد الأطفال جراء إصابته بمرض السرطان، ووجود مشرفات سيدات بدار الأطفال الذكور ما يخالف اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية في أن يكون الجهاز الوظيفي لدور رعاية الذكور من الرجال، كما سألت اللجنة جيران دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين الذين أفادوا بأن المشرفات يعرضن حياة الأطفال للخطر.

وعلى الفور اتخذت اللجنة الإجراءات التي من شأنها تحقيق المصلحة للأطفال وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال، حيث تم نقل 10 أطفال نزلاء دار الآمال الغالية لرعاية الأيتام إلى دار أولادي بالمعادى، كما تم نقل 7 بنات من نزيلات دار صحبة الرسول فرع البنات إلى مؤسسة فتيات العجوزة، بالإضافة إلى تسليم بنتين إلى أهليتهما متمثلة في والدتهما، وأخيرًا تم نقل 8 أطفال من نزلاء دار صحبة الرسول فرع البنين إلى مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس.

كما كلفت الوزارة الإدارات الفنية بتقديم أوجه الدعم اللازم من خلال تيسير أحوال الأطفال التعليمية لاستمرارهم في دراستهم ومتابعة أوضاعهم الدراسية في المدارس الملحقين بها، وتقديم أوجه الدعم النفسي للأطفال لإزالة الآثار الناتجة عن سوء مستوى رعايتهم سابقا، والعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعمل على دمجهم بشكل صحيح.

يذكر أن الدور التي تم نقل الأطفال إليها من الدور المتميزة والتي تشرف عليها وزارة التضامن بشكل مباشر، حيث إن مؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية من الدور الاى تم تطويرها من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وصباح الثلاثاء استكملت اللجنة أعمالها بزيارة الأطفال في الدور التي تم إيداعهم فيها وأجرت عددًا من التدخلات النفسية ورتبت انتظام الأطفال في مدارسهم

وتستقبل الوزارة البلاغات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن رقم 16439 وعلى رقم تليفون 01095368111