شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة المنصورة» تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة بابانجيدا النيجيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، الثلاثاء، وفد جامعة «إبراهيم باداماسي بابانجيدا» في نيجيريا، لبحث سبل التعاون في مجالات برامج البكالوريوس والدراسات العليا والتدريب وبرتوكولات التعاون بين الجامعتين لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتفقد الوفد النيجيري مركز محاكاة «البنك الافتراضي» و«البورصة الافتراضية» ومركز التطور المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

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وتساءل الوفد النيجيري عن كيفية الاستفادة من تجربة الامتحانات الأونلاين والتطوير القائم بكلية التجارة والبرامج المتخصصة المتعددة في مجال الدراسة الأكاديمية والدراسات العليا.

وعبر الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، عن سعادته باستضافة الوفد النيجيري وقال «كلية التجارة تسعى للتطوير الدائم في البرامج النوعية وبرامج الماجستير المهني والدكتوراة المهنية ما يجعلها منها منارة علم لجميع دول العالم».

وقالت الدكتورة مروة حسان، عضو مكتب العلاقات الدولية والأستاذ المساعد بقسم المحاسبة، إن جامعة المنصورة وخاصة كلية التجارة من الكليات الرائدة في الجامعة والتي تعمل على التطوير المستمر الذي يؤهل الطالب لمواكبة سوق العمل الخارجي وخلق مناخ قوى للتنمية وأن تبادل الخبرات بين الدول يحقق نجاحا قويا لخريجي كلية التجارة.