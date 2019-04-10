شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 مصانع جديدة بـ«حي الكوثر» في سوهاج بتكلفة 183 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الثلاثاء، 4 مصانع استثمارية جديدة بمنطقة «حي الكوثر» الصناعية في شرق المحافظة، بإجمالي تكاليف بلغت 183 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج – في بيان صحفي – أن افتتاح وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة في شرق المحافظة يأتي تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق يوم 10 أبريل من كل عام، حيث انتصر أبناء المحافظة على الحملة الفرنسية في معركة جهينة 1977، لافتًا إلى أن المصانع الجديدة ستوفر ما يقرب من ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومؤقتة لأبناء المحافظة.

وأوضح التونى، أن الافتتاحات شملت مصنعا للكرتون الميكرو والمنتجات الورقية، والذي يعمل بطاقة إنتاج 60 طن شهريًا، وسيتم تصدير 10% من الإنتاج للدول الخليجية، ومصنع الشركة العربية لصناعة الكرتون، وله قدرة على فصل الألوان، ويعمل بطاقة 500 طن شهريا، ويتم تصدير 30% من الإنتاج، ومصنع أمون للغازات الصناعية، والذي ينتج غازي الأكسجين والنيتروجين، ويغذي الصعيد بأكمله من بني سويف حتى أسوان، وينتج الأكسجين والنيتروجين السائل والأرجون، ويصل حجم إنتاجه إلى 350 متر من غاز الأكسجين الخام السائل في الساعة، و750 متر من غاز النيتروجين السائل في الساعة، بواقع 320 ألف لتر أكسجين، و600 ألف لتر نيتروجين شهريا، وكذلك افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع الأهرام للبلاستيك، والذي سيزيد من قدرة المصنع الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.