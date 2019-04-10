شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/4/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها قريبة من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً صباحاً، يتحوّل إلى ربيعي لطيف مع ساعات الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفى خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق وبالأخص في الجبال والسهول الشرقية والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.