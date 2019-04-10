شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم ملتقى توظيف 18 أبريل احتفالاً بعيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة الجيزة ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لشباب وفتيات الجيزة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى المئوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة.

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وينظم الملتقى لمدة يوم واحد، الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر الجارى، ويبدأ فى تمام العاشرة صباحًا، بالصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين.

ومن المقرر أن توفر العديد من الشركات عدد كبير من فرص العمل للجنسين.