أكاديمية الفنون تنظم حفلا للاحتفاء بمئوية ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أقامت أكاديمية الفنون، مساء اليوم الثلاثاء، حفلاً للاحتفاء بمئوية ثورة 1919 بعنوان "أثر ثورة 1919 على الأدب والفن" بمسرح قاعة سيد درويش بمقر الأكاديمية.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية والاستعراضية بجامعة عين شمس عددًا من الفقرات الفنية من التراث الشعبي المصري.

وكرم رئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، والدكتور غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية - خلال الحفل - كلا من: مهندس الإضاءة وليد درويش، والمصور يحيي النادي، الفنان محمود صدقي، فرقة الفنون الشعبية والاستعراضية وتسلمها الدكتور تامر راضي، والمعهد العالي للفنون الشعبية وتسلمها الدكتور زياد يوسف، مهندس الصوت الدكتور عاصم السيسي من المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للباليه تسلمها الدكتور عادل عوض، المعهد العالي للموسيقى وتسلمها الدكتور أشرف هيكل.

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شارك في الاحتفالية كل من الدكتور نيفين الكيلاني عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور وليد شوشة وكيل المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور سامح صابر أستاذ الباليه وعميد المعهد العالي للنقد الفني السابق، والدكتورة سمية رمضان أستاذ النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني، والفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة سعد الدين، والدكتور حجاج أحمد رئيس قسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني، وعدد من الفنانين وأعضاء هيئة تدريس الأكاديمية.

وأكاديمية الفنون أنشأتها وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام 1959 كإحدى مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية والهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاهًا قوميًا للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليًا وعالميًا.

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