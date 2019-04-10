وزير الأوقاف: اعتماد مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، صرف مبلغ 1.119 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة للعام الحالي؛ للإسهام في علاج مرضى الأورام من العاملين بالوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توفير الرعاية الصحية للعاملين بها. ​