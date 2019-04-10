مدبولي ووزير قطاع الأعمال يبحثان توفير التمويل لتطوير "الغزل والنسيج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء قدم وزير قطاع الأعمال العام، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين كل من بنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، بهدف تسوية المديونيات المستحقة على الشركة طرف البنك، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية، وعرض عدد من قطع الأراضى المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمبادلة المديونية طرف البنك، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الخاصة بتغيير استخدام تلك الأراضى إلى سكنى وخدمى، واستصدار الشهادات الخاصة بها من قبل المحافظات المعنية.

Advertisements

وأضاف الدكتور هشام توفيق، أنه تم تحديد عدد آخر من قطع الأراضى المملوكة لشركة الغزل والنسيج، وتجهيزها للبيع، بهدف استخدام قيمة بيع تلك الأراضي في تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد حرص الدولة بكافة أجهزتها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها في مختلف القطاعات، والعمل على إعادة استغلالها سعيًا لتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دعم الحكومة لخطة الوزارة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الصناعة المحلية.

​