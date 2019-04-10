جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة الجوي؛ لمتابعة حركة السفر والوصول داخل المطار والاطمئنان على حركة التشغيل وانتظامها في ضوء كثافة التشغيل التي يشهدها المطار خلال هذه الفترة.

وأشار بيان وزارة الطيران، إلى قيام يونس بتفقد البوابات الإلكترونية الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرًا والتي ستسهل حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المطار وتمنع تكدسها.

وخلال الجولة أبدى بعض الملاحظات منها استبعاد الكافتريات المتواجدة أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 والتي لا تتناسب مع المظهر الجمالي لمطار القاهرة ولا تليق بالمكانة الحضارية للمطار باعتباره بوابة مصر الأولى وواجهته المشرفة أمام العالم.

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