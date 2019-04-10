كيف تستعد منطقة الهرم الأثرية لحفل قرعة أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، استعداد المنطقة لاستقبال المشاركين في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية وذلك بتنظيم عمليات الدخول والخروج بشكل ميسر.

وتقام القرعة، يوم الجمعة المقبل، أمام تمثال أبوالهول، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية، حيث تزينت وتجملت الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة النظافة في المساحات الخضراء بالطرق الرئيسية، وإزالة المخلفات، بجانب تطوير شارع الأهرام بالكامل.

وأوضح محيي الدين في تصريحات لمصراوي، أن القرعة تجرى على مسرح الصوت والضوء وباحة أبوالهول، لافتا إلى تجهيز ساحات انتظار السيارات لاستيعاب سيارات المشاركين في الحدث.

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ونوه إلى أن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، يعتبر حدثا مهما للغاية ويساعد على تنشيط السياحة المصرية، بجانب بث رسالة إيجابية للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة وأنها رائدة لقارة أفريقيا ودرجة الأمان عالية للغاية في منطقة آثار الهرم.

وعلى صعيد الأوضاع في مسرح الصوت والضوء، أكد سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أن المسرح والمنطقة المحيطة به جاهزة تماما لإجراء القرعة، والجميع يعمل يدا واحدة لإخراج هذا الحدث في أبهى صورة ممكنة.

وقال سعد لمصراوي، إن الحدث في حد ذاته مهم وسوف يساعد كثيرا على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر خاصة في منطقة الأهرامات، لافتا إلى أن تجهيز والإضاءة والطرق المؤدية إلى المنطقة بجانب تطوير وتنظيف الشوارع بهدف إخراج الحدث في أحلى صورة ممكنة كون البطولة هدف قومي.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الصيف، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.