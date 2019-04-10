الكنيسة الأرثوذكسية تدين حادث الشيخ زويد الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الكنيسة في بيان اليوم الثلاثاء: "تدين الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، الحادث الإرهابي الذي نفذه انتحاري، فجر نفسه في سوق شعبي بالشيخ زويد بشمال سيناء، ما أدى إلى إزهاق أرواح بعض من رجال الشرطة ومدنيين وإصابة آخرين.. نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الآبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين".

وأكدت الكنيسة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، ونصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان.​