متحدث الرئاسة ينشر فيديو لقاء الرئيس السيسي وترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، مقطع فيديو، يرصد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وانتهت أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ودونالد ترامب، بعقد جلسة مباحثات ثنائية بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.