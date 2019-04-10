محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، مقطع فيديو، يرصد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.
وانتهت أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ودونالد ترامب، بعقد جلسة مباحثات ثنائية بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة ينشر فيديو لقاء الرئيس السيسي وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.