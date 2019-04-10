وزير الأوقاف: سفك الدماء وترويع الآمنين من الكبائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم الثلاثاء بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، مؤكدا أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحر يعجل بنفسه إلى غضب الله (عز وجل).

وأشار - فى بيان - إلى أن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من الكبائر.

كما ثمّن الوزير ما يقوم به رجال الأمن من تضحية وبسالة في أداء واجبهم ، محتسبا شهداءهم والشهداء الأبرياء من المواطنين عند الله تعالى ، سائلا الله (عز وجل) لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، داعيا الله (عز وجل) أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

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