"سيارة جيب و1.5 مليون فدية".. قصة تحرير "مقاول الطالبية" في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم يصطحب "ياسر" الزبائن الراغبين في شراء وحدات سكنية إلى معاينة عدد منها بالعقارات ملكه، لكن فخا نُصب له في المرة الأخيرة كاد يفقده حياته لولا جهود رجال الشرطة في مديرية أمن الجيزة.

مساء السبت الماضي غادر "ياسر" منزله لمقابلة شخصين لمعاينة بعض الشقق في عقار ملكه بمنطقة التعاون فيصل، ولدى انتهائهما طالباه بالتوجه معهما لتقييم وحدة سكنية قريبة، واصطحباه في سيارة ملاكي ماركة "جيب شروكي".

بعد منتصف الليل، لاحظت الزوجة تأخر "ياسر" عن موعده كما أن هاتفه مغلق، مرت الدقائق عليها كدهر لتقرر إبلاغ الشرطة وتوجهت إلى قسم شرطة الطالبية، وطلبت مقابلة العقيد طارق صلاح مأمور القسم، وروت له ملابسات الأمر كافة ليطمأنها بأنهم سيبذلون قصارى الجهد للعثور عليه في أقرب وقت ممكن.

داخل مكتبه في الطابق الثاني للقسم بشارع الهرم، يفحص المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية أوراق قضية قيد التحقيق، يقطع جرس الهاتف تركيزه، أخبره المأمور ببلاغ أستاذة جامعية عن اختفاء زوجها في ظروف غامضة.

التحريات الأولية تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث غرب الجيزة توصلت إلى وجود خلافات بين "ياسر" وآخر شهرته "لولي"، مسقط رأسه محافظة أسيوط، ليكث رجال المباحث تحرياتهم حول طبيعة الخلاف الدائر بينهما.

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انتقل وكيل الفرقة إلى آخر مكان شوهد فيه الشخص المبلغ باختفائه، وراجع كاميرات المراقبة التي أظهرت مغادرته رفقة شخصين اثنين أحدهما "لولي"، وتم تحديد أرقام لوحة السيارة المعدنية وتتبع خط سيرها فضلا عن التنسيق مع قطاع المساعدات الفنية لرصد هاتف الضحية.

في وقت لاحق تلقت زوجة "ياسر" اتصالا هاتفيا من رقم مجهول طالبها بتجهيز مبلغ 1.5 مليون جنيه كفدية مقابل إطلاق سراح زوجها، محذرا إياها من إبلاغ الشرطة حرصا على حياته وعدم إيذاءه.

48 ساعة احتاجها رجال المباحث لكشف المستور وتحديد مكان احتجاز الضحية، وتبين أن خاطفيه اصطحباه إلى شقة سكنية بمنطقة المرج في محافظة القاهرة، واستهدفت مأمورية الشقة بقيادة المقدم محمد غراب والنقيب محمد أشرف معاون مباحث الطالبية، وتم ضبط المتهمين وتحرير المختطف دون تعرضه لأي مكروه.

أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم الرئيسي "لولي" بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات سابقة بينه و"ياسر"، وأن شراكة جمعتهما في وقت سابق تقتضي حصوله على 3 وحدات سكنية بأحد الأبراج، إلا أن مسؤولي المحافظة أصدورا قرارا بإزالة الطابق الذي يضم تلك الشقق كونه مخالفا.

أضاف المتهم أنه طالب "ياسر" باستراد المبلغ الذي دفعه لكن طلبه قوبله بالرفض من الأخير بقوله "أنا مالي.. روح اتفاهم مع المحافظة"، لافتا إلى أنه خطط لاختطافه ومساومة أسرته على إطلاق سراحه نظير مبلغ مالي، وأنه اختلق رغبته في شراء شقة بعقار يملكه "ياسر" بهدف استدراجه بعيدا عن منزله بقوله "بعد ما اتفرجنا على الشقة قولت له تعالى اركب معانا وطلعنا بيه على المرج".

ووجه المقاول وزوجته الشكر لرجال الشرطة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.