بالفيديو.. المرور تضبط 46 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5075 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1989 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وأعدت الإدارة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت عن ضبط 46 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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