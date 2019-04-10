بالفيديو.. ضبط 56 قضية مخدرات و60 متهما بمحيط الكافيهات والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف مُحيط (الكافتيريات - الجامعات) وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية؛ لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها؛ بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

أسفرت الحملات عن ضبط 56 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة، و60 متهما خلال 72 ساعة، ضُبط خلالها 5 كجم حشيش، 1.8 كجم إستروكس، 748 جرام هيروين، 400 جرام بانجو، 220 جرام أفيون و3 آلاف و784 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين (23.155) ألف جنيه حصيلة البيع، و62 هاتف محمول، و4 سيارات و4 دراجات نارية، و8 قطع أسلحة بيضاء وطبنجة صوت و4 طلقات صوت.