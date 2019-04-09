انت الان تتابع السيسي: علاقتنا مع أمريكا في أفضل حالاتها بفضل ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي وترامب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن التواصل بين القيادات أحدث نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما نوه في كلمة قبيل بدء أعمال القمة بين الرئيسين بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات المصرية الأمريكية هي الآن في أفضل حالتها مقارنة بما كانت عليه على مدار سنوات طويلة، موجها التحية والتقدير للرئيس ترامب لدوره في تحقيق ذلك ودعمه لمصر في المجالات المختلفة.

وأكد الرئيس السيسي، سعي مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، في المجالات المختلفة، بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. واستقبل الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى البيت الأبيض، استعدادا لانطلاق القمة المرتقبة بينهما. وحرص ترامب على التقاط صور تذكارية

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