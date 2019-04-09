انت الان تتابع عبدالعال:يجب تحصين البرلمان من الحل في تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضرورة تحصين البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة التي يناقشها البرلمان الآن، قائلًا خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية اليوم الثلاثاء، والذي خصص لصياغة التعديلات الدستورية: «لا بد من تحصين هذا البرلمان في ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على كوتة للمرأة»، وقال «سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعي القادم، ولا تسرى على الفصل التشريعي الحالي».

وأشار إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، مضيفًا: «رغم وجود المادة 224 من الدستور إلا أنه لا يجب أن نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أو هناك». جاء ذلك تعقيبا

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