ترامب: أحرزنا تطورا كبيرا ضد الإرهاب بالتعاون مع مصر

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قمة ترامب والسيسي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض: "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل"، معربا عن شكره للرئيس السيسي لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون المثمر تم إحراز تطور كبير في التعامل مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب. كما تطرق إلى زيارة قرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر مؤخرا.
وقال ترامب، عن زيارة زوجته: "استمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتي نستطيع أن نطلق عليها إحدى عجائب الدنيا السابعة، لقد انبهرت للغاية، والتقطت الكثير من الصور، وتقول إن هذه كانت لحظات رائعة بالنسبة لها". وجه الرئيس السيسي، الشكر لنظيره الأمريكي على دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى
وقال ترامب، عن زيارة زوجته: "استمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتي نستطيع أن نطلق عليها إحدى عجائب الدنيا السابعة، لقد انبهرت للغاية، والتقطت الكثير من الصور، وتقول إن هذه كانت لحظات رائعة بالنسبة لها".
وجه الرئيس السيسي، الشكر لنظيره الأمريكي على دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن التواصل بين القيادات أحدث نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما نوه في كلمة قبيل بدء أعمال القمة، بأن العلاقات المصرية الأمريكية الآن في أفضل حالتها مقارنة بما كانت عليه على مدار سنوات طويلة، موجها التحية والتقدير للرئيس ترامب لدوره في تحقيق ذلك ودعمه لمصر في المجالات المختلفة.
وأكد الرئيس السيسي، سعي مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، في المجالات المختلفة، بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
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