انت الان تتابع ترامب: أحرزنا تطورا كبيرا ضد الإرهاب بالتعاون مع مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قمة ترامب والسيسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تمر بأفضل حالاتها، قائلا في كلمة ترحيب قبيل انطلاق مباحثات القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض: "لم يكن لدينا أفضل من هذه العلاقات مع مصر من قبل"، معربا عن شكره للرئيس السيسي لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون المثمر تم إحراز تطور كبير في التعامل مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب. كما تطرق إلى زيارة قرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر مؤخرا.

وقال ترامب، عن زيارة زوجته: "استمتعت للغاية بمشاهدة الأهرامات، والتي نستطيع أن نطلق عليها إحدى عجائب الدنيا السابعة، لقد انبهرت للغاية، والتقطت الكثير من الصور، وتقول إن هذه كانت لحظات رائعة بالنسبة لها". وجه الرئيس السيسي، الشكر لنظيره الأمريكي على دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى

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