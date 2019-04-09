انت الان تتابع عبد العال عن تعديل مادة الجيش: لتحصين الديمقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن النص المقترح لتعديل المادة المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور المصري، "تأكيدا للمؤكد" الذي هو أن القوات المسلحة هي الحامية للبلاد وحدودها ومؤسساستها الدستورية والوطنية، مستشهدًا بفرنسا التي استدعت الجيش للتعامل مع المظاهرات التي وقعت بها مؤخرًا، وضبط النظام للمحافظة على سير عمل المؤسسات.

وأضاف عبد العال، أن النص هو إعمال بما تقوم به القوات المسلحة عندما يلجأ إليها الوطن، وأن «التعديل لا يدخلها في أتون العمل السياسي أو يعدل دورها، لو أن هناك تهديد للنظام الديمقراطي، هي ملتزمة بقوة الدستور عودة الأمور لنصابها لتحصين الديمقراطية». وتنص المادة 200 بالدستور على «القوات