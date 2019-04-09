عبد العال عن تعديل مادة الجيش: لتحصين الديمقراطية

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علي عبد العال
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن النص المقترح لتعديل المادة المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور المصري، "تأكيدا للمؤكد" الذي هو أن القوات المسلحة هي الحامية للبلاد وحدودها ومؤسساستها الدستورية والوطنية، مستشهدًا بفرنسا التي استدعت الجيش للتعامل مع المظاهرات التي وقعت بها مؤخرًا، وضبط النظام للمحافظة على سير عمل المؤسسات.
وأضاف عبد العال، أن النص هو إعمال بما تقوم به القوات المسلحة عندما يلجأ إليها الوطن، وأن «التعديل لا يدخلها في أتون العمل السياسي أو يعدل دورها، لو أن هناك تهديد للنظام الديمقراطي، هي ملتزمة بقوة الدستور عودة الأمور لنصابها لتحصين الديمقراطية». وتنص المادة 200 بالدستور على «القوات
وأضاف عبد العال، أن النص هو إعمال بما تقوم به القوات المسلحة عندما يلجأ إليها الوطن، وأن «التعديل لا يدخلها في أتون العمل السياسي أو يعدل دورها، لو أن هناك تهديد للنظام الديمقراطي، هي ملتزمة بقوة الدستور عودة الأمور لنصابها لتحصين الديمقراطية».
وتنص المادة 200 بالدستور على «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون».
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