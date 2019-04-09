شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر» تشكل لجان تفتيش على إجراءات الأمن والسلامة بمختلف المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تنفيذ شروط وإجراءات الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والتحقيق ٥ي أي تجاوز وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على صحة وأرواح الطلاب أثناء تواجدهم بالمدارس. وأكدت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان، إخطار جميع المدارس بالتعليمات وتشكيل لجان للتفتيش والمتابعة، وأنه سيتم تقييم أداء، وخطط الإخلاء بالمدارس وتقرر نقل جميع التوالف في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت فيها وتغطية البالوعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة، والتشديد على أهمية التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم البحر الأحمر» تشكل لجان تفتيش على إجراءات الأمن والسلامة بمختلف المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.