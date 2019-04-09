شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: شراء مصر مقاتلات «سو-35» الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من «طراز سو-35».

وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020: «أكدنا بوضوح أن مثل هذه الصفقات تتسبب في تطبيق عقوبات ضد سلطات أي دولة بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات».

وتابع بومبيو: «تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات».