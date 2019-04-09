شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدين حادث الشيخ زويد الإرهابي: عزاء وسلام لأهالي الشهداء الأبرياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الحادث الإرهابي الذي نفذه انتحاري فجر نفسه في سوق شعبية بالشيخ زويد بشمال سيناء، الثلاثاء، وأدى إلى إزهاق أرواح بعض من رجال الشرطة ومدنيين وإصابة آخرين.

وقالت الكنيسة في بيان: «نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.. نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان».

وأكدت الكنيسة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن.