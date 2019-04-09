شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحى» عن «الاستفتاء»: المشاركة واجب و«أبوستيت»: «التصويت» سبيلنا للتقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمضى قدمًا نحو تحسين مستوى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وقال «المصيلحى»- خلال مشاركته في مؤتمر «الاستقرار من أجل الاستثمار»، الذي نظمه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان واتحاد نقابات عمال العاشر- إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة تُعد اختبارًا حقيقيًا للمصريين، وواجبنا أن نشارك لنحيا حياة كريمة.

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وقال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة دائمًا ما تتصدر المشهد في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، التي استطعنا فيها أن نجنى ثمار ما تحقق من مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات التي تهم المواطن. كما شارك الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، في المؤتمر الجماهيرى، مساء أمس الأول، بمركز البلينا بسوهاج. وقال «أبوستيت» إنه لولا هذه الإنجازات والمشروعات العملاقة لم نكن لننعم بالاستقرار الذي نشهده، مشيرًا إلى أن إبداء الرأى في أي موقف نُدعى فيه إلى صناديق التصويت هو حق دستورى أصيل لكل مصرى، ويجب أن نحرص عليه لكى يكون سبيلنا للتطوير والتحديث والتقدم.

من جانبها، نظمت النقابة العامة للبترول مؤتمرًا بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة لدعم وتأييد التعديلات الدستورية المرتقبة وحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء عليها.

وقال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطنى وضرورة ملحة لاستكمال مسيرة التنمية.