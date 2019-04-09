شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: خرائط صفقة القرن.. «كلام فارغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطبق فلسفة سياسية، تعتمد على الجانب الاقتصادي في علاقته مع الدول الأخرى.

وتابع سعيد خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يصل إلى 8 مليارات دولار»، مؤكدا أن قمة السيسي وترامب ركزت على الملف الليبي.

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وحول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قال المفكر السياسي إن ترامب يحاول منح بنيامين نتنياهو كل ما يرغب، كي يتمكن بعد ذلك، من طلب التنازلات التي ترضي الجانب العربي.

وتابع سعيد: «ترامب يدعم الفكر اليميني المحافظ، وهو ما حدث في البرازيل والمجر»، مردفاً: «ما يردده البعض حول تواجد خرائط لصفقة القرن، أكثر كلام فارغ سمعته في حياتي».

وأوضح سعيد أن تراجع ترامب عن قراره بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وارد، خاصة أنه لم يتخذ شكلا مؤسسيا، مشيرا إلى أن القرار يستهدف مساعدة نتنياهو على النجاح في الانتخابات الإسرائيلية.