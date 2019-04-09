شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» للكونجرس: السيسي شريك في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، إن «المصريين شركاء في محاربة الإرهاب وقد حاربوه في سيناء وخففوا التهديد والخطر عن أمريكا». وأشار بومبيو إلى «سياسة السيسي المنفتحة على الحرية الدينية في مصر»، رافضًا وصف الرئيس السيسي بالطاغية على غرار رئيس فنزويلا وزعيم كوريا الشمالية.

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