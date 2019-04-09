شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: ترامب والسيسي حرصا على إظهار قوة علاقتهما الشخصية للرأي العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، حرصا على إظهار قوة علاقتهما الشخصية، خلال القمة التي جمعتهما اليوم في البيت الأبيض بواشنطن.

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وأضاف «سعيد» خلال لقائه في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «حرص الرئيسان السيسي وترامب على إظهار العلاقة الشخصية بينهما أمام الرأي العام الأمريكي والمصري، للإشارة بشكل واضح إلى أن العلاقات جيدة»، متابعا: «كان فيه إشارة واضحة إلى تنامي العلاقات التجارية بين البلدين».

وأوضح المفكر السياسي أن زيارة السيسي لأمريكا جاءت وفق موقف جيد للدولة اقتصاديا وسياسيا، متابعا: «موقف ترامب أيضا جيد في بلده كرئيس، ومن المرجح أن يخوض الانتخابات المقبلة والفوز بها»، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي العام في أمريكا تعطي الرئيس ترامب مكانته.