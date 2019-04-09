شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أعلم شيئًا عن تعديل الدستور المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم شيئا عن استعداد مصر لإجراء استفتاء على تعديل الدستور.

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جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين الأمريكيين حول رأي ترامب في التعديلات الدستورية في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور واشنطن حاليًا.

وأضاف «ترامب»: «كل ما يمكن قوله إن الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم وشاق في مصر».

من جانبه، أكد السيسي أن دونالد ترامب أحدث نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.