شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد مكافحة الإرهاب» يدين حادث استهداف تجمع بسوق الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي استهدف تجمعا بسوق الثلاثاء بالشيخ زويد في شمال سيناء.

وطالب المرصد في بيان له، أمس، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات والقبض على المنفذين وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، حيث إنها تمثل اعتداء على الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

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وذكر البيان أن مصادر أمنية أفادت، الثلاثاء، بوقوع تفجير انتحاري في تجمع بسوق الثلاثاء بالشيخ زويد في شمال سيناء، وأضافت المصادر أن اثنين من الإرهابيين نفذا العملية وفجرا نفسيهما في قوات مكلفة بتأمين السوق، وأسفر التفجير عن مقتل ضابطي شرطة وجنديين كما سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.

وأكد البيان أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وأن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ”الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”.

وطالب البيان السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأن هذه العمليات الارهابية تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى أن الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبديهي أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان، خاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية.

وطالب أبوسعدة المجتمع الدولي بأن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.