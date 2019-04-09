شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تشريعية النواب» يناشد الشعب بالنزول والمشاركة في استفتاء الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة حرصوا على وجود شفافية كاملة عند مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة سباعية لإعداد تقرير كامل يحمل جميع الآراء حول التعديلات الدستورية المقترحة.

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وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن هناك أعضاء بالبرلمان أدلوا برأيهم بصراحة في التعديلات الدستورية المقترحة وأعلنوا رفض التعديلات الدستورية، ولكن الأغلبية أعلنت الموافقة.

وتابع: «أقسم بالله أنه حتى هذه اللحظة لسنا أمام مشروع محدد لتعديلات دستورية ستطرح على الشعب»، موضحًا أن تعديل الدستور يمر بإجراءات معقدة وعديدة لنصل إلى المشروع النهائي لصياغة التعديلات.

وناشد «أبوشقة»، الشعب المصري بالنزول والمشاركة في استفتاء الدستور، والإدلاء بآرائهم بكل حرية، متابعا: «انزل وقول رأيك، لأن رأيك شهادة، والشهادة لا يصح كتمانها أو حجبها شرعا».