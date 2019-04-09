شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإعلام: متجمدات العلاوات المستحقة للعاملين منذ 2016 يتم صرفها بتمويل ذاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن جميع العلاوات المتجمد صرفها منذ عام 2016 يتم تدبير الأموال اللازمة لصرفها للعاملين من التمويل الذاتي للهيئة، حيث لم تتلق الوطنية للإعلام أي تمويل خاص بهذه العلاوات من وزارة المالية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان، الثلاثاء، أن ما يتردد حول حصول الوطنية للإعلام على هذه المبالغ الخاصة بالعلاوات بعيدا عن الهيئة عار تماما عن الصحة وفي انتظار رد وزارة المالية على المخاطبات الصادرة من الوطنية للإعلام بهذا الشأن.

كما أكدت الوطنية للإعلام أنها لم تدخر أي جهد في الحصول على هذا التمويل لصرف مستحقات العاملين بها والحصول على حقوقهم وتقوم بتدبير هذه المبالغ من التمويل الذاتي لها.