شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية والارتقاء بمركز معلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، سبل دعم وتطوير المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء والارتقاء مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الاساسية بالمحافظة «GIS» وتوسيع نطاق عملها لتشمل جميع قطاعات الخمات والمرافق بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية للبيئة وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة ووحدة «GIS» بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعلى عبدالله مدير إدارة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة ومسئولى المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء.

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واستعرض المحافظ سبل التوسع في انشاء المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والاحياء وتطويرها وتفعيل ميكنة جميع الادارات الحكومية لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في استخراج جميع الاوراق والمستندات والتراخيص من الاحياء والمراكز.

وأكد المحافظ على أهمية مركز معلومات شبكة المرافق والذى يعد أهم مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الاساسية «تحتية وفوقية» ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط «رقمية وورقية» من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال المرافقمشيرا إلى الاستعانة بذوى الكفاءة والخبرة لتطوير عمل المركز وتدريب الكوادر البشرية على ادارة المركز وتنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية وشركات المرافق بالمحافظة.

ولفت إلى المضى قدما في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط (رقمية وورقية) لحماية إستثمارات المرافق في باطن وسطح الأرض واستمرارية عملها في خدمة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التوسع في تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المراكز التكنولوجية على اسلوب العمل باستخدام الميكنة والبعد عن النظام التقليدى في استخراج التراخيص والمستندات الحكومية والتوسع في استكمال انشاء تلك المراكز بجميع قرى ومراكز المحافظة وربطها بجميع الادارات والمديريات.