شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: «صفقة القرن تعبير دارج إعلاميا.. وترامب ثمن جهود مصر لاحتواء الوضع في غزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لقاء الرئيس ونظيره الأمريكي تناول المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والأمن والإرهاب»، مشيرا إلى أن ترامب قدم الشكر للرئيس السيسي على جهده في نشر ثقافة حرية الأديان والتسامح، وبناء دور العبادة.

وتابع راضي «الرئيس الأمريكي أكد على أن الثقافة ستنطلق من مصر إلى محيطها الإقليمي، ثم إلى العالم كله، كونها دولة مركزية، تؤثر بقوتها الناعمة في الدول المحيطة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية، متشعبة.

Advertisements

وحول ملف ليبيا قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر، بشأن ما يحدث في ليبيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، أكد على ثبات الموقف المصري حول توحيد المؤسسات الليبية، والتحظير من انتشار المليشيات المسلحة، التي تسفر دائما عن فوضى، فضلا عن أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات.

وأضاف راضي أن إشادة ترامب بجهود الرئيس السيسي، تعكس الواقع لمصر، ونجاحها في العديد من الملفات، من بينها مواجهة الإرهاب، وإقرار السلام، والإصلاح الاقتصادي.

وحول ما يطلق عليه صفقة القرن، قال راضي «هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن، لكن تم التطرق إلى الحديث حول جهود مصر في احتواء الوضع في غزة، فضلا عن دورها في إقرار المصالحة»، مشيرا إلى أن ترامب ثمن جهود مصر بشأن الأزمة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة، أن مصر تعد شريك أساسي للولايات المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، بزادة قدرها 35%، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا تعزيز التعاون العسكري أيضا.

ولفت راضي إلى أنه من المقرر، أن يجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.